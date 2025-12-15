きのう夕方、福岡市で男女2人が刺された事件で、警察は30歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。記者「現場は10台以上の警察車両が並び、ブルーシートがかけられていて、物々しい雰囲気に包まれています」殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）です。きのう午後5時前、福岡市中央区地行浜のドームで、アイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフの男性（44）を包丁で刺し、殺害しようとし