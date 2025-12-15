テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」が１５日放送され、価格に変化が起きていることや政府が推奨するおこめ券配布を巡る新たな動きについて取り上げた。番組では、これまで高止まりが続いていた米の平均価格に下落の動きが出てきたことを伝えた。これまで５キロ４０００円台だったが、年末に向けて３５００円に下がるとし、年明けになるとさらに安くなるとの米業者の話を紹介した。また、おこめ券を販売する業者が値下