占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）フットワーク軽く、ノリも軽く。ラフなムード。気まぐれにやってみたら、なんだかいいものができちゃった！ 的なうれしいサプライズが起こります。その時の気分や勢いで、心のままに進んでみましょう。ワクワクすることで、毎日がいっぱいになるはず。忙しい年末で