占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）全員集合！みんなで、幸せを取りに行く。チームワークバッチリ。気の合うメンバーが集まって、楽しい時間が過ごせるでしょう。仕事も協力し合って、スムーズに進むし、話の流れでプライベートでも合う算段がつきそう。公私の枠を超えて、仲良くしていきましょう。オフ