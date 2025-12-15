元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは12月15日、自身のInstagramを更新。結婚4周年を迎えたことを報告し、結婚式の写真などを公開しました。【写真】結婚式の美男美女ショット「本当に素敵な夫婦」「いつも側にいてくれてありがとう」と黒木さんへ向けて感謝の気持ちを表し、2人の過去のすてきな写真を20枚載せている宮崎さん。1〜5枚目は「4年前の結婚式の写真」です。6枚目以降は、結婚後に撮