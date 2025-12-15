占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）後ろめたさは封印。“あなた”を守り、励まして。楽しいことがいっぱい。やりたいこと、行きたいことで、毎日が充実してくるはず。ただ、心の奥底にブレーキがあって、「それどころではない」「ぜいたくは敵」的な思いが湧き上がりそう。「行っても、混んでいてダメかも