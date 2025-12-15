占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ワーキングウイーク。オフも充実させていく。やることがエンドレスで出てきそう。一つひとつは大したことはなくて、タイミングが悪い、バッティングしやすい、こんなこともできないのかと他者への軽蔑が溜まるという意味で、ジワジワと毒されやすいのです。煩わしい、そっ