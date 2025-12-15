サイクリングをしながら美しい伊勢志摩の景色やグルメを楽しむとともに、普段は走れない志摩スペイン村の園内を自転車で走るイベントが14日、三重県志摩市で開かれました。イベントには、県内外から約400人が参加。志摩スペイン村をスタート・ゴール地点とし、志摩市の名所などを自転車で巡ります。スタートと同時に参加者は自転車に乗って志摩スペイン村の園内へ。通常、園内には自転車では入れませんが、スタートの時刻がスペイ