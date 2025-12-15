「あっ、猫様！ そちらからは、こたつに入られません！ そのように頭を突っ込まれても無理ですよ！ 引き返してください！！」【写真】そしてこの後ーー見事にぬくぬく、ほっこりモードへ冬到来。SNSでは、こたつでぬくぬくと暖をとる猫さんたちの姿が続々と見られる季節になりましたね。そんななか、1年ぶりに対面したこたつを前に、まさかの行動を披露した猫さんがいました。飼い主さんのツッコミとともに激写されたのは、キジ白