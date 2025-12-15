関市の岐阜県博物館で15日、年末恒例の恐竜の骨格標本のすす払いがあり、地元の園児も参加しました。博物館のメインホールには14体の恐竜の骨格のレプリカ展示されていて、地元の小金田保育園の園児19人が、肉食のティラノサウルスとアロサウルスの掃除を担当しました。高さ3メートルを超えるイグアノドンは、博物館の職員が脚立にのぼり、骨のくぼみを丁寧に掃除しました。岐阜県博物館は2026年に開館50周年