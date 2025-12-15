毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のカー用品です。近年、各種ガジェットはECで購入するのが基本。しかし、高圧洗浄機は大型のホームセンターもチェックしてみるのがオススメなんです。大型ホームセンターは実機の展示だけでなく、「OC 5 Handy」のような人気機種の場合は、お試しできることも多い。実際に試して洗浄力、そして意外と大きい高圧洗浄機の稼働音を確認できる