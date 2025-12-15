ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「セブンイレブン」がコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾が、12月26日（金）から、全国の「セブンイレブン」店舗で発売される。【写真】全制覇したい！『ちいかわ』×「セブンイレブン」第2弾コラボ商品一覧■全5品の和洋スイーツが勢ぞろい第2弾で登場するのは、原作に登場したスイーツをモチーフにし、『ちいかわ