今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『クッキーを作った動画』というポセイドン太郎さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ジャンルを迷いましたが、動画の内容の割合的にこっちにしました。﻿クッキーを作った動画イラスト入りのクッキー作りにチャレンジした動画が投稿されています。投稿者のポセイドン太郎さんの切り絵スキルが光る、ユニークな内容となっています。動画の冒頭に登場するのは