12月8日週はS&P500は－0.63％、ナスダック100は－1.93％、ダウ平均は+1.05％ 先週（12月8日週）の米国株市場は、主要3指数で対照的な動きとなり、明暗が分かれる結果となりました。S&P500は12月11日（木）には史上最高値を更新したものの、先週1週間では－0.63％、ナスダック100は－1.93％と軟調に推移。その一方で、ダウ平均は+1.05％としっかりと上昇したのです。 また、小型株は底堅さを維持