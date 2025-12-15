お笑いコンビ・よゐこの濱口優（53）の妻でタレントの南明奈（36）が、13日深夜放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜深0：55〜）に出演。最近になって原宿でスカウトされたことを明かした。【写真】「激カワ」「双子！」ほぼ全身“ペアルック”でラブラブな濱口優＆南明奈夫妻南は芸能界デビューのきっかけはスカウトだったと告白。「すごく王道で。小学校6年生の時に『ラフォーレ原宿』の前