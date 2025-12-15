プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは15日、アダム・ウォーカー選手と契約合意したことを発表しました。ウォーカー選手はアメリカでマイナー選手としてプロ野球人生を始めますが、22年に巨人に入団。初年度は124試合に出場し、打率.271、23本塁打、52打点を記録。しかし、翌年は57試合の出場に激減し、オフには高橋礼選手と泉圭輔投手の1対2のトレードで、ソフトバンクに移籍。開幕1軍をつかみ取るも、20試合で打率.169、