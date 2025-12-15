急発達した低気圧の影響で、北海道を中心に、引き続き、猛吹雪による交通障害などに警戒が必要です。低気圧が急発達したため、北海道を中心に、猛吹雪や暴風に見舞われています。最大瞬間風速は、北海道東部の中標津町上標津で40メートルを超えたほか、網走や釧路でも30メートルを超えています。また、24時間の降雪量は、遠軽町白滝で72センチ、中札内村上札内で68センチなど、北海道では、12月として、記録的な大雪となっている所