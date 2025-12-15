フリーアナウンサーの森香澄（30）が14日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。女性芸人の不仲問題について語った。今回行われた企画は「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」。触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」にまつわるエピソードを出演者が披露。イジッていいのか、イジッてはいけない柔らかい話なのかを、きしたかの高野正成が判定するというもの。お見送り芸人しんいちが語ったのは