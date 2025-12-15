静岡県伊東市の田久保真紀前市長（５５）の失職に伴う市長選は１４日、投開票され、元市議の杉本憲也氏（４３）（無＝国民民主推薦）が、元市長の小野達也氏（６２）（無＝自民推薦）や田久保氏ら８人を破り、初当選した。学歴を偽ったと指摘され、市議会から１０月に２度目の不信任決議を受けた田久保氏が失職したことを受け、５月に続く今年２度目の市長選となった。投票率は６０・５４％で、前回（４９・６５％）を上回った