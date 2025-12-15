¡ÚYANMAR presents ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç LAST MAGIC¡ÛOSAKA PINK 4¡Ý3 OSAKA BLUE¡Ê12·î14Æü¡¿¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ­¤Î¹Ã¤Ç»ß¤á¤ë¡Ö¿À¥È¥é¥Ã¥×¡×¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î´¥µ®»Î¤¬¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¿À¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ÎÄ¶Àä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12·î14Æü¤Î¡ÖYANMAR presents ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç LAST MAGIC¡×¤Ç¤Ï¡¢OSAKA PINK¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀª¤¬Ãæ¿´¡Ë¤ÈOSAKA BLUE¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀª¤¬Ãæ¿´¡Ë