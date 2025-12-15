星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は2026年3月1日より、サウナベース「kafu」でサウナアクティビティを通年開催する。サウナベース「kafu」滞在イメージ「kafu」とは、「幸せ」を意味する沖縄方言「果報」に由来する。サウナ室や水風呂、外気浴に至るまで、目の前に碧い海の絶景が広がる空間を通して、「幸せなととのい」を届けたいという願いを込めて名付けられた。また小浜島にゆかりのある香りに包ま