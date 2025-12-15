12月も後半戦。今年もいよいよカウントダウンとなりました。年末・年始にかけては慌ただしい日が続きますが、時には暖かい部屋でゆったりとスイーツを楽しむ、なんていうのもいいですね。2025年12月の新作5品まとめ(12月16日発売予定)本記事では、ファミリーマートで12月16日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2025年12月のスイーツ新商品まとめホイップクリームをたっぷり挟んだサン