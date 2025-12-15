◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山競馬場・芝１６００メートル）新馬戦以降、勝ち星に恵まれていないボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）。重賞で２着６回の実績がありながら、どうしても勝ち切れないでいる。近走はアイルランドＴ９着、エリザベス女王杯１１着と大敗が続き、戦績的にはピークを過ぎた印象を受けるかもしれない。だが、今回の１週前追い切りは素晴らしい動きだった