日本ハムの北山亘基投手（２６）が１５日、自身のＳＮＳで第１子誕生を発表した。インスタグラムに新生児の足に手を添えた写真をアップし「この度、我が家に新たな家族が増えました」と報告。「心から命の尊さを感じ、妻への感謝が更に深まりました」と続けた。そして「大切な命を守っていけるよう、皆んなで幸せな人生を歩めるよう、感謝の気持ちでこれからも精進します」とつづった。北山は２０２１年ドラフトで日本ハム