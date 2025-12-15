【モデルプレス＝2025/12/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が12月13日、自身のInstagramを更新。温泉でのプライベートショットを公開し、話題となっている。【写真】イコラブメンバー「すっぴん？」話題の温泉プラベショット◆野口衣織、温泉でのプライベートショット公開野口は「温泉 茨城の きぬの湯 いってきた〜」とコメント。温泉の館内着を着用し、部屋の中で撮影したプライベ