【モデルプレス＝2025/12/15】SixTONESの京本大我が、13日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。ある芸人とのYouTube撮影について語った。【写真】SixTONES京本大我と相性抜群な芸人◆SixTONES京本大我、ソロYouTubeで芸人と泥団子作りへ2024年から、年に1度メンバーが単独で出演する動画を作成することになったSixTONES。京本は「個