料理の印象は入口と出口で決まる はじまりは繊細に、終わりは濃厚に 料理の流れは、映画のように設計できます。最初はやさしく、最後がしっかりしていれば、全体の印象はぐっと強く残るのです。コース料理でも家庭の食卓でも、入口と出口をどう組み立てるかが重要なポイントと言えます。 まず入口には、薄味で繊細な料理を置くのが効果的です。やさしい味わいは舌を整え、感覚を研ぎ澄ます役割を果たします。そのあとに続