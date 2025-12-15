急速に発達する低気圧の影響で、北海道では大雪となっています。北海道の道東では特に雪が強まり、昨夜からの一晩で60cm以上雪が積もったところもありました。また暴風も吹き荒れています。中でも中標津町上標津では今日15日の午前9時27分に瞬間的に40メートルを超えるような非常に強い風が観測されました。北海道道東を中心に積雪急増北海道の道東のオホーツク海側を中心に雪の降り方が強まり、積雪が急増したところもあります