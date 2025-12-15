【新興国通貨】先週末のドルペソは一時１８．００割れ＝メキシコペソ 先週末のドルペソはロンドン午前に一時１８．００割れをトライも、大台を維持していったん反発。１８．０７を付けたが、その後中南米午後にかけて再び下をトライし、１７．９８９と１８．００割れを付けた。週末を前に少し買い戻されると、週明けは１８．００-１８．０４レンジ。節目の１８．００割れは昨年７月以来となる。 対円ではペソ高円安から木