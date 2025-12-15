「リーンの翼」キービジュアル ©サンライズ・バンダイビジュアル・バンダイチャンネル ガンダムシリーズで知られる富野由悠季総監督が手掛けたアニメ「リーンの翼」が初のBlu-ray化され、「リーンの翼Blu-ray BOX」として2026年3月25日に発売される。BD 50GB×1枚、BD 25GB×1枚の計2枚組で、価格は16,500円。発売・販売元はバンダイナムコフィルムワークス。 ©サンライ