【新華社ハルビン12月15日】しぶんぎ座流星群、ペルセウス座流星群と並び北半球の3大流星群の一つとして知られるふたご座流星群が14日、活動の「極大期」を迎えた。ふたご座流星群の活動期は毎年12月4〜17日で、出現数が多く、活動も安定している。（記者/王建威）