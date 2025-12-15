「ビッグテック」と呼ばれる巨大IT企業たちが開発にしのぎを削る「生成AI」は、新時代のインフラになると言われている。一方であまりにも急速な成長スピードが、投資家に不安を与えてもいる。AI関連企業はブームで株価は膨れ上がっているが、実はまだそれを正当化するほどの収益が付いてきていないというのだ。過熱するAI市場が抱える「バブル」のリスクを徹底検証する。※本稿は「週刊新潮」2025年12月11日号の特集記事【Googleは