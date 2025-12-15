クリスマスを目前に電子レンジや湯せん調理にも使用できる“袋のラップ”として人気の『アイラップ』を用いた、手軽にできる「クリスマスカップケーキ」のレシピがTikTokに投稿され、表示回数50万件超え、1万7000「いいね！」が付く話題となっている（12日午後4時時点）。【写真一覧】「沢山増産できそう」簡単に作れる“クリスマスカップケーキ”投稿したのはアイラップを使ったさまざまなレシピを投稿している「アイラップの