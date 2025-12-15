東京・渋谷のNHK放送センター14日に終了したNHK大河ドラマ「べらぼう蔦重栄華乃夢噺」（総合、全48回）の期間平均の世帯視聴率が、関東地区で9.5％、関西地区で8.1％だったことが15日、ビデオリサーチの調査（速報値）で分かった。関東は、2019年放送の「いだてん」の8.2％に次ぐ過去2番目の低さだった。「べらぼう」最終回の平均世帯視聴率は関東で9.5％、関西で7.9％だった。ドラマは、横浜流星さん演じる江戸の出版王蔦