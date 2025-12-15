【シドニー共同】オーストラリア公共放送は15日、同国当局が、過激派組織「イスラム国」（IS）と関連する可能性のある人物として銃乱射事件の容疑者1人を調べていたと報じた。当局は事件を計画していた兆候はなかったと説明した。