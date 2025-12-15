フジテレビ「すぽると！」（日曜後11・45）が14日に放送され、プロ野球シーズンオフ恒例の人気企画「100人分の1位」の「変化球」部門のベスト5が発表された。4位にはDeNA・ケイのカットボール、オリックス・曽谷龍平のスライダー、ソフトバンク・杉山一樹のフォークと3人がランクイン。3位はソフトバンク・モイネロのカーブで、ヤクルト・石川が「あのボールだけ重力凄い。めちゃくちゃ曲がる」とうなった。2位は昨年1位に輝