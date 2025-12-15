阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が１５日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨んで、現状維持の年俸１億円で更改した。来季は４年契約の２年目で、「監督も、１回チームを壊すとおっしゃってるので、その意味をどれだけの選手が理解してるか問われるシーズン。強い意志をもってやりたい」と連覇への決意。来年３月にはＷＢＣも控えるが、「選んでいただけたら一生懸命やるだけ」と気合を込めた。今季はキャリアハイの１１７