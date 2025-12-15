子どもの写真を、アプリで共有している人も多いですよね。しかし、義家族も見られるようにしたことで、ストレスを感じる人も……。今回は、画像共有アプリで起きた出来事をご紹介します。義母からのコメント「子どもが生まれてから、画像共有アプリで子どもの写真を夫と共有していました。だけど、夫が勝手に義母を招待したらしく、写真をアップするたびに義母からコメントがくるようになりました……。『孫ちゃんが薄着すぎます。