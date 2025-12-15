今年も残すところあと半月ほど。秋田中央郵便局で年賀状の受付が始まりました。年賀状の受付は15日に全国一斉に始まりました。秋田市の秋田中央郵便局にも午前9時の営業開始を前に多くの人が訪れていました。年々、年賀状の発行部数は減っていますが、コロナ禍を経て、人とのつながりを大切にしようという若い世代も出てきているといいうことです。客「最近ニュースで年賀状また書き始める人も出てきたっていう話も聞きまし