急速に発達する低気圧の影響で県内は風が強まりました。能代市で女性1人がけがをしています。秋田市では午前8時までに、強風の影響で木が倒れたり屋根がはがれたりするなど消防の出動が37件ありました。その後も通報が相次いでいます。秋田市では15日午前1時過ぎに最大瞬間風速31.8メートルを観測しました。由利本荘市矢島では28.2メートルを観測。12月の観測記録を更新しています。能代山本広域消防本部によりますと