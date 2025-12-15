ＦＵＮＤＩＮＮＯ＝カイ気配に張り付く。前週末に１５０円高はストップ高となる９１５円に買われたが、きょうも買いの勢いはとまらず、連日のストップ高となる１０６５円でカイ気配に張り付く異彩人気となっている。前週末取引終了後に発表した、２６年１０月期の業績予想で、営業利益は前期比５．３倍となる１１億３２００万円と大幅に過去最高を更新する見通しとなり、これがポジティブサプライズとなった。株式投資型のクラウ