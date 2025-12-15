愛知県刈谷市で15日未明、住宅が燃える火事があり、この家に住む女性1人が死亡、男性1人がケガをしました。警察と消防によりますと、火事があったのは刈谷市泉田町の住宅で、15日午前5時すぎ、「隣の家が爆発してかなり炎が上がっている」と通報がありました。消防車など12台が出て、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、鉄骨2階建ての住宅の一部が焼け、この家に住む神谷妃登美さん(75)が死亡し、神谷さんの長男(49