ジュビロ磐田は15日、アルビレックス新潟に期限付き移籍してるMF植村洋斗(24)が移籍期間満了に伴い、2026シーズンから磐田に復帰することを発表した。植村は2024年に早稲田大から磐田へ入団。今年7月に新潟へレンタル加入し、J1リーグ戦10試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF植村洋斗(うえむら・ひろと)■生年月日2001年8月26日(24歳)■出身地神奈川県■身長/体重173cm/67kg■経歴一本松SC-横浜FM