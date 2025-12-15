レノファ山口FCは15日、ファジアーノ岡山から期限付き移籍加入しているMF輪笠祐士(29)が完全移籍となることを発表した。輪笠は今年6月に山口へレンタル移籍。J2リーグ戦12試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF輪笠祐士(わかさ・ゆうじ)■生年月日1996年2月9日(29歳)■出身地東京都■身長/体重170cm/69kg■経歴日本体育-福島-秋田-岡山-山口■出場歴J1リーグ:1試合J2リーグ:134試合4得