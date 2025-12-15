サンフレッチェ広島は15日、バルトシュ・ガウル氏(38)が新監督に就任することを発表した。ドイツとポーランドの国籍を持つガウル氏は、若くして指導者の道に進み、シャルケ(ドイツ)、マインツ(ドイツ)の育成年代でキャリアを積んだのち、2022年から2023年までグールニク・ザブジェ(ポーランド)を指揮。2024年にライプツィヒ(ドイツ)のユースフットボールダイレクターとなり、今年からトップチームのアシスタントコーチを務めて