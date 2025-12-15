ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）が、11月18日と19日の2日間にかけて日本・東京ドームで「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」のアンコール公演を行った。【写真】LE SSERAFIMの“見せパン”衣装平日開催にもかかわらず2日間で約8万人が詰めかけ、日本の主要5大スポーツ紙がLE SSERAFIMを前面に打ち出した特別版を発行するほどの大成功を収めた。会場には巨大な歓声が鳴り響いた。東京ドーム単独公演は、日本に