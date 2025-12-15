15日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数808、値下がり銘柄数541と、値上がりが優勢だった。 個別ではエス・サイエンスがストップ高。昭和パックスは一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、オーテック、藤田エンジニアリング、大本組、大成温調など39銘柄は年初来高値を更新。のむら産業、誠建設工業、室町ケミカル、弘電社、宮入バルブ製作所は値上がり率上位に買われた。 一方、ＡＮＡＰホ