15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 75716 -37.6 42740 ２. 日経Ｄインバ8410 -58.35917 ３. 野村日経平均7766 -23.5 52000 ４. 楽天Ｗブル7614-5.8 50710