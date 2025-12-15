先週の読売３３３読売３３３は週間で２・１％高。日経平均は０・７％高、ＴＯＰＩＸは１・８％高となった。同週は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において、大方の予想通り０・２５％の利下げが決定された。注目イベントを大きな波乱なく通過したことから、日本株にも買いが入った。ＴＯＰＩＸは１２月１２日に最高値を更新している。ただ、米国でオラクルやブロードコムなどハイテク株の決算発表直後の株価反応が弱めであった