「バドミントン・Ｓ／Ｊリーグ鳥取大会」（１４日、ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館）複２試合、単１試合の計３カードで争われる団体戦の女子が行われ、再春館製薬所は北都銀行に１−２で敗れた。第１ダブルスでは、昨夏のパリ銅メダルの“シダマツ”こと志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）が、８月の解散以来初の限定復活を果たし、１勝を挙げた。志田は自身のインスタグラムを更新し、笑顔の絵文字を付けながら「応